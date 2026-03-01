Gatti räddade en poäng på övertid mot Roma
Det såg ut att bli förlust för Juventus när laget mötte Roma på söndagen i Serie A på Stadio Olimpico, Rome. Hemmalaget ledde med 3–2 i slutet av matchen. Men på övertid slog Federico Gatti till och gjorde 3–3 och räddade en poäng för Juventus.
Det var fjärde matchen i rad utan seger för Juventus.
Roma–Juventus – mål för mål
Wesley gjorde 1–0 till Roma i 39:e minuten efter förarbete från Niccolo Pisilli.
Direkt efter pausen slog Chico Conceicao till på pass av Gleison Bremer och kvitterade för Juventus. I 54:e minuten nätade Evan N’dicka framspelad av Lorenzo Pellegrini och gav Roma ledningen. Donyell Malen gjorde dessutom 3–1 i 65:e minuten. Jeremie Boga reducerade för Juventus i 78:e minuten. Kvitteringen kom på tilläggstid när Federico Gatti slog till och gjorde mål för Juventus. Det fastställde slutresultatet till 3–3.
Roma har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 10–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Juventus har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 11–11 i målskillnad.
Resultatet innebär att Roma ligger kvar på fjärde plats och Juventus på sjätte plats i tabellen.
Säsongens första möte lagen emellan vann Juventus med 2–1.
Nästa motstånd för Juventus är Pisa. Lagen möts lördag 7 mars 20.45 på Allianz Stadium.
Roma–Juventus 3–3 (1–0)
Serie A, Stadio Olimpico, Rome
Mål: 1–0 (39) Wesley (Niccolo Pisilli), 1–1 (47) Chico Conceicao (Gleison Bremer), 2–1 (54) Evan N’dicka (Lorenzo Pellegrini), 3–1 (65) Donyell Malen, 3–2 (78) Jeremie Boga, 3–3 (90) Federico Gatti.
Varningar, Roma: Wesley.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Roma: 2-2-1
Juventus: 1-2-2
Nästa match:
Juventus: Pisa, hemma, 7 mars 20.45
