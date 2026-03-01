Gatti räddade en poäng på övertid mot Roma

Oavgjort mellan Roma och Juventus

Federico Gatti kvitterade på tilläggstid

Roma nu fjärde, Juventus på sjätte plats

Det såg ut att bli förlust för Juventus när laget mötte Roma på söndagen i Serie A på Stadio Olimpico, Rome. Hemmalaget ledde med 3–2 i slutet av matchen. Men på övertid slog Federico Gatti till och gjorde 3–3 och räddade en poäng för Juventus.

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Juventus.

Roma–Juventus – mål för mål

Wesley gjorde 1–0 till Roma i 39:e minuten efter förarbete från Niccolo Pisilli.

Direkt efter pausen slog Chico Conceicao till på pass av Gleison Bremer och kvitterade för Juventus. I 54:e minuten nätade Evan N’dicka framspelad av Lorenzo Pellegrini och gav Roma ledningen. Donyell Malen gjorde dessutom 3–1 i 65:e minuten. Jeremie Boga reducerade för Juventus i 78:e minuten. Kvitteringen kom på tilläggstid när Federico Gatti slog till och gjorde mål för Juventus. Det fastställde slutresultatet till 3–3.

Roma har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 10–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Juventus har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 11–11 i målskillnad.

Resultatet innebär att Roma ligger kvar på fjärde plats och Juventus på sjätte plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Juventus med 2–1.

Nästa motstånd för Juventus är Pisa. Lagen möts lördag 7 mars 20.45 på Allianz Stadium.

Roma–Juventus 3–3 (1–0)

Serie A, Stadio Olimpico, Rome

Mål: 1–0 (39) Wesley (Niccolo Pisilli), 1–1 (47) Chico Conceicao (Gleison Bremer), 2–1 (54) Evan N’dicka (Lorenzo Pellegrini), 3–1 (65) Donyell Malen, 3–2 (78) Jeremie Boga, 3–3 (90) Federico Gatti.

Varningar, Roma: Wesley.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Roma: 2-2-1

Juventus: 1-2-2

Nästa match:

Juventus: Pisa, hemma, 7 mars 20.45