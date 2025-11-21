Gefle går vidare till Ettan
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Gefle med 3–0 totalt
- Theodor Hansemon avgjorde för Gefle
- Andra raka segern för Gefle
Gefle vann mot Falu BS i andra omgången i kvalet till Ettan herr. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på fredagen. Matchen slutade 2–0 till Gefle, vilket betyder att Gefle står som segrare med totala resultatet 3–0.
Gefle–Falu BS – mål för mål
Theodor Hansemon gav Gefle ledningen i 34:e minuten.
I 67:e minuten slog Måns Berggren till och gjorde 2–0. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
Gefle–Falu BS 2–0 (1–0), 3–0 totalt
Andra omgången i kvalet till Ettan herr, Gavlevallen
Mål: 1–0 (34) Theodor Hansemon, 2–0 (67) Måns Berggren.
Den här artikeln handlar om: