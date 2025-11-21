Gefle går vidare till Ettan

Seger för Gefle med 3–0 totalt

Theodor Hansemon avgjorde för Gefle

Andra raka segern för Gefle

Gefle vann mot Falu BS i andra omgången i kvalet till Ettan herr. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på fredagen. Matchen slutade 2–0 till Gefle, vilket betyder att Gefle står som segrare med totala resultatet 3–0.

Gefle–Falu BS – mål för mål

Theodor Hansemon gav Gefle ledningen i 34:e minuten.

I 67:e minuten slog Måns Berggren till och gjorde 2–0. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Gefle–Falu BS 2–0 (1–0), 3–0 totalt

Andra omgången i kvalet till Ettan herr, Gavlevallen

Mål: 1–0 (34) Theodor Hansemon, 2–0 (67) Måns Berggren.