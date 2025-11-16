Gefle kopplade grepp om Falu BS – efter seger med 1–0

Gefle vann med 1–0 mot Falu BS

Martin Rauschenberg Brorsen matchvinnare för Gefle

Gefles starka defensiv briljerade

Gefle vann första matchen på bortaplan mot Falu BS i andra omgången i kvalet till Ettan herr på söndagen och har tagit greppet inför avgörandet på fredag 21 november. Gefle vann matchen med 1–0 (0–0).

Martin Rauschenberg Brorsen stod för Gefles avgörande mål efter 82 minuter.

Falu BS–Gefle – mål för mål

Falu BS–Gefle 0–1 (0–0)

Andra omgången i kvalet till Ettan herr, Kopparvallen

Mål: 0–1 (82) Martin Rauschenberg Brorsen.

Varningar, Falu BS: Hampus Forslund.