Gefle tvingas till kval efter oavgjort mot Örebro Syrianska

Kryss mellan Gefle och Örebro Syrianska

Robin Hadad kvitterade på tilläggstid

Gefle nu 13:e, Örebro Syrianska på 15:e plats

Gefle måste kvala för att hålla sig kvar i Ettan norra herr. Det står klart efter oavgjort, 3–3 (3–1), på hemmaplan mot Örebro Syrianska.

Gefle hade ledningen i halvtid med 3–1 men i andra halvlek kom Örebro Syrianska mer in i matchen och fixade till slut ett oavgjort resultat.

Gefle–Örebro Syrianska – mål för mål

Gefle fick en bra start på matchen när Pascal Simba slog till redan i 16:e minuten.

Laget gjorde 2–0 i 24:e minuten när Theodor Hansemon hittade rätt.

Gefle gjorde också 3–0 alldeles före halvtidspausen genom Måns Berggren.

Örebro Syrianska reducerade till 3–1 strax före paus genom Robin Hadad. Örebro Syrianska reducerade igen i 68:e minuten genom Robin Hadad.

Kvitteringen kom på stopptid när Robin Hadad slog till och gjorde mål för Örebro Syrianska som med målet fullbordade sitt hattrick. Det fastställde slutresultatet till 3–3.

Robin Hadad gjorde tre mål för Örebro Syrianska.

Gefle har en seger, en oavgjord och tre förluster och 7–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Örebro Syrianska har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 8–10 i målskillnad. Det här var Gefles nionde oavgjorda match den här säsongen.

Ettan norra herr är nu färdigspelad. Gefle slutar på 13:e plats och Örebro Syrianska på 15:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Örebro Syrianska IF med 2–1.

Gefle–Örebro Syrianska 3–3 (3–1)

Ettan norra herr, Gavlevallen

Mål: 1–0 (16) Pascal Simba, 2–0 (24) Theodor Hansemon, 3–0 (40) Måns Berggren, 3–1 (43) Robin Hadad, 3–2 (68) Robin Hadad, 3–3 (90) Robin Hadad.

Varningar, Gefle: Alen Zahirovic, Yukiya Sugita, Oskar Käck. Örebro Syrianska: Pitar Ilia, De Pievre Ilunga, Lukas Vikgren, Carl Wärme, Mamadou Sylla Diallo, Kwesi Pira Kawawa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Gefle: 1-1-3

Örebro Syrianska: 1-2-2