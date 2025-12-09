Gelson Martins matchhjälte för Olympiacos mot Kairat

Olympiacos vann med 1–0 mot Kairat

Gelson Martins matchvinnare för Olympiacos

Tredje raka nederlaget för Kairat

Olympiacos vann med 1–0 (0–0) borta mot Kairat i Champions League. Gelson Martins gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

Kairat–Olympiacos – mål för mål

Kairat har en oavgjord och fyra förluster och 3–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Olympiacos har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 6–13 i målskillnad.

Tisdag 20 januari möter Kairat Club Brügge hemma 16.30 och Olympiacos möter Bayer Leverkusen hemma 21.00.

Kairat–Olympiacos 0–1 (0–0)

Champions League

Mål: 0–1 (73) Gelson Martins.

Varningar, Kairat: Azamat Tuyakbaev. Olympiacos: Santiago Hezze, Giulian Biancone.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Kairat: 0-1-4

Olympiacos: 1-1-3

Nästa match:

Kairat: Club Brügge, hemma, 20 januari 16.30

Olympiacos: Bayer Leverkusen, hemma, 20 januari 21.00