Gelson Martins matchhjälte för Olympiacos mot Kairat
- Olympiacos vann med 1–0 mot Kairat
- Gelson Martins matchvinnare för Olympiacos
- Tredje raka nederlaget för Kairat
Olympiacos vann med 1–0 (0–0) borta mot Kairat i Champions League. Gelson Martins gjorde matchens enda mål i andra halvleken.
Kairat–Olympiacos – mål för mål
Kairat har en oavgjord och fyra förluster och 3–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Olympiacos har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 6–13 i målskillnad.
Tisdag 20 januari möter Kairat Club Brügge hemma 16.30 och Olympiacos möter Bayer Leverkusen hemma 21.00.
Kairat–Olympiacos 0–1 (0–0)
Champions League
Mål: 0–1 (73) Gelson Martins.
Varningar, Kairat: Azamat Tuyakbaev. Olympiacos: Santiago Hezze, Giulian Biancone.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Kairat: 0-1-4
Olympiacos: 1-1-3
Nästa match:
Kairat: Club Brügge, hemma, 20 januari 16.30
Olympiacos: Bayer Leverkusen, hemma, 20 januari 21.00
