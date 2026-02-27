Genk och Dinamo Zagreb kryssade efter svängig match

Seger för Genk med 6–4 totalt

Daan Heymans kvitterade på övertid

Genk vann med 6–4 totalt

Genk tog emot Dinamo Zagreb hemma på torsdagen. I första halvlek var det Dinamo Zagreb som tog greppet om matchen med en 1–0-ledning. Men i andra halvlek kom Genk in i matchen. Laget hämtade i kapp underläget och matchen i 16-delsfinal i Europa League slutade 3–3.

Genk–Dinamo Zagreb – mål för mål

Dinamo Zagreb gjorde 1–0 på tilläggstid i första halvlek genom Monsef Bakrar.

Direkt efter pausen slog Collins Sor till assisterad av Bryan Heynen och kvitterade för Genk. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Luka Stojkovic på straff och gav Dinamo Zagreb ledningen. I 75:e minuten ökade Luka Stojkovic ledningen. Reduceringen till 2–3 kom i slutminuterna, i 100:e minuten när Junya Ito slog till och gjorde mål för Genk. I den 105:e minuten blev Dinamo Zagrebs Luka Stojkovic utvisad och under de sista minuterna fick laget spela med en spelare mindre. Men Genk hann ändå med ett kvitteringsmål. Daan Heymans gjorde det i 114:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 3–3.

När lagen senast möttes blev det seger för Genk med 3–1.

Genk–Dinamo Zagreb 3–3 (0–1), 6–4 totalt

16-delsfinal i Europa League

Mål: 0–1 (45) Monsef Bakrar, 1–1 (51) Collins Sor (Bryan Heynen), 1–2 (57) Luka Stojkovic, 1–3 (75) Luka Stojkovic, 2–3 (100) Junya Ito, 3–3 (114) Daan Heymans.

Varningar, Genk: Daan Heymans, Joris Kayembe Ditu.

