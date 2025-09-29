Genoa föll mot Lazio med 0–3

Lazio-seger med 3–0 mot Genoa

Matteo Cancellieri matchvinnare för Lazio

Andra förlusten i följd för Genoa

Genoa förlorade hemmamatchen mot Lazio i Serie A på måndagen. 0–3 (0–2) slutade matchen.

Genoa–Lazio – mål för mål

Gästerna Lazio började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara fyra minuter slog Matteo Cancellieri till.

Lazio ökade ledningen till 0–2 efter en halvtimmes spel, genom Taty Castellanos framspelad av Adam Marusic. Till slut kom också 0–3 genom Mattia Zaccagni i 63:e minuten.

För tabellens utseende betyder det här att Genoa ligger på 19:e plats medan Lazio har tolfteplatsen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 februari.

Nästa motstånd för Genoa är Napoli. Lagen möts söndag 5 oktober 18.00.

Genoa–Lazio 0–3 (0–2)

Serie A

Mål: 0–1 (4) Matteo Cancellieri, 0–2 (30) Taty Castellanos (Adam Marusic), 0–3 (63) Mattia Zaccagni.

Varningar, Genoa: Johan Vasquez, Ruslan Malinovskyi, Patrizio Masini, Leo Ostigard, Brooke Norton Cuffy. Lazio: Danilo Cataldi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Genoa: 0-2-3

Lazio: 2-0-3

Nästa match:

Genoa: Napoli, borta, 5 oktober