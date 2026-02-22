Genoa vann hemma mot Torino
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Genoa segrade – 3–0 mot Torino
- Brooke Norton-Cuffy matchvinnare för Genoa
- Andra raka nederlaget för Torino
Genoa hade ledningen i halvtid mot Torino på hemmaplan på söndagen. Och 2–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 3–0 i matchen i Serie A.
Det här var sjätte gången den här säsongen som Genoa höll nollan.
Genoa–Torino – mål för mål
Genoa tog ledningen i 21:a minuten genom Brooke Norton-Cuffy. Laget gjorde också 2–0 strax före halvtidsvilan genom Caleb Ekuban. På tilläggstid i första halvleken blev Torinos Emirhan Ilkhan utvisad.
I 83:e minuten gjorde Junior Messias också 3–0.
Säsongens första möte lagen emellan vann Torino med 2–1.
I nästa match möter Genoa Inter borta på lördag 28 februari 20.45. Torino möter Lazio söndag 1 mars 18.00 hemma.
Genoa–Torino 3–0 (2–0)
Serie A, Stadio Luigi Ferraris
Mål: 1–0 (21) Brooke Norton-Cuffy, 2–0 (40) Caleb Ekuban, 3–0 (83) Junior Messias.
Varningar,
Utvisningar, .
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Genoa: 2-1-2
Torino: 1-1-3
Nästa match:
Genoa: Inter, borta, 28 februari 20.45
Torino: Lazio, hemma, 1 mars 18.00
Den här artikeln handlar om: