Genoa vann hemma mot Torino

Genoa segrade – 3–0 mot Torino

Brooke Norton-Cuffy matchvinnare för Genoa

Andra raka nederlaget för Torino

Genoa hade ledningen i halvtid mot Torino på hemmaplan på söndagen. Och 2–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 3–0 i matchen i Serie A.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Genoa höll nollan.

Genoa–Torino – mål för mål

Genoa tog ledningen i 21:a minuten genom Brooke Norton-Cuffy. Laget gjorde också 2–0 strax före halvtidsvilan genom Caleb Ekuban. På tilläggstid i första halvleken blev Torinos Emirhan Ilkhan utvisad.

I 83:e minuten gjorde Junior Messias också 3–0.

Säsongens första möte lagen emellan vann Torino med 2–1.

I nästa match möter Genoa Inter borta på lördag 28 februari 20.45. Torino möter Lazio söndag 1 mars 18.00 hemma.

Genoa–Torino 3–0 (2–0)

Serie A, Stadio Luigi Ferraris

Mål: 1–0 (21) Brooke Norton-Cuffy, 2–0 (40) Caleb Ekuban, 3–0 (83) Junior Messias.

Varningar,

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Genoa: 2-1-2

Torino: 1-1-3

Nästa match:

Genoa: Inter, borta, 28 februari 20.45

Torino: Lazio, hemma, 1 mars 18.00