Genoas mörka svit: åtta i rad utan seger efter 1–2 mot Torino

Torino vann med 2–1 mot Genoa

Guillermo Maripan matchvinnare för Torino

Andra raka segern för Torino

Genoa är helt utan seger än i serien. Matchen på söndagen blev den åttonde raka utan seger för Genoa när laget mötte Torino i Serie A. Slutresultatet blev 2–1 (0–1).

Segermålet för Torino stod Guillermo Maripan för på övertid.

Bologna nästa för Torino

Genoa startade matchen bäst och tog ledningen när Morten Thorsby gjorde målet redan i åttonde minuten. Torino kvitterade till 1–1 i 63:e minuten.

Det matchavgörande målet kom på övertid när Guillermo Maripan slog till och gjorde 2–1 för Torino på pass av Valentino Lazaro. Därmed hade laget vänt matchen.

Torino har två segrar, en oavgjord och två förluster och 7–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Genoa har en oavgjord och fyra förluster och 3–9 i målskillnad. Det här var Torinos tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Genoas fjärde uddamålsförlust.

Lagen möts igen 22 februari.

Onsdag 29 oktober 20.45 möter Torino Bologna borta medan Genoa spelar hemma mot Cremonese.

Torino–Genoa 2–1 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (8) Morten Thorsby, 1–1 (63) Självmål, 2–1 (90) Guillermo Maripan (Valentino Lazaro).

Varningar, Torino: Nikola Vlasic, Cesare Casadei. Genoa: Morten Frendrup, Jeff Ekhator.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Torino: 2-1-2

Genoa: 0-1-4

Nästa match:

Torino: Bologna, borta, 29 oktober

Genoa: Cremonese, hemma, 29 oktober