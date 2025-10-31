Getafe avgjorde i andra halvlek mot Girona

Getafe vann med 2–1 mot Girona

Borja Mayoral matchvinnare för Getafe

Andra raka segern för Getafe

Getafe vann hemmamatchen i La Liga mot Girona på fredagen. Matchen slutade 2–1 (0–0) efter att Getafe avgjort matchen i andra halvlek.

Mallorca nästa för Getafe

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 72:a minuten innan Mario Martin gav Getafe ledningen.

2–0-målet kom med fyra minuter kvar att spela när Borja Mayoral slog till och gjorde mål.

Reduceringen till 2–1 för Girona kom direkt därefter när Cristhian Stuani på stopptid gjorde mål på straff. Fler mål än så blev det inte för Girona.

Det här var Getafes tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Gironas andra uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Getafe nu ligger på sjätte plats. Girona är på 20:e och sista plats. Ett fint lyft i tabellen för Getafe som så sent som den 24 oktober låg på tolfte plats.

Lagen möts igen 25 januari.

Söndag 9 november 18.30 spelar Getafe borta mot Mallorca. Girona möter Alaves hemma lördag 8 november 14.00.

Getafe–Girona 2–1 (0–0)

La Liga, Coliseum Alfonso Pérez

Mål: 1–0 (72) Mario Martin, 2–0 (86) Borja Mayoral, 2–1 (90) Cristhian Stuani.

Varningar, Getafe: Juan Iglesias. Girona: Daley Blind.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Getafe: 2-1-2

Girona: 1-2-2

Nästa match:

Getafe: Mallorca, borta, 9 november

Girona: Alaves, hemma, 8 november