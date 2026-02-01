Getafes tunga svit fortsätter – 0–0 mot Celta Vigo

0–0 mellan Getafe och Celta Vigo

Alaves nästa motstånd för Getafe

Kryss mellan Getafe och Celta Vigo

Matchen på Coliseum blev den åttonde i rad utan seger för Getafe när laget mötte Celta Vigo i La Liga. Slutresultatet blev 0–0.

Getafe–Celta Vigo – mål för mål

Getafe har tre oavgjorda och två förluster och 3–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Celta Vigo har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 9–4 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Getafe med 2–0.

I nästa omgång har Getafe Alaves borta på Estadio Mendizorroza, söndag 8 februari 14.00. Celta Vigo spelar hemma mot Osasuna fredag 6 februari 21.00.

Getafe–Celta Vigo 0–0

La Liga, Coliseum

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Getafe: 0-3-2

Celta Vigo: 3-1-1

Nästa match:

Getafe: Alaves, borta, 8 februari 14.00

Celta Vigo: Osasuna, hemma, 6 februari 21.00