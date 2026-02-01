Getafes tunga svit fortsätter – 0–0 mot Celta Vigo
Matchen på Coliseum blev den åttonde i rad utan seger för Getafe när laget mötte Celta Vigo i La Liga. Slutresultatet blev 0–0.
Getafe har tre oavgjorda och två förluster och 3–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Celta Vigo har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 9–4 i målskillnad.
När lagen senast möttes vann Getafe med 2–0.
I nästa omgång har Getafe Alaves borta på Estadio Mendizorroza, söndag 8 februari 14.00. Celta Vigo spelar hemma mot Osasuna fredag 6 februari 21.00.
Getafe–Celta Vigo 0–0
La Liga, Coliseum
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Getafe: 0-3-2
Celta Vigo: 3-1-1
Nästa match:
Getafe: Alaves, borta, 8 februari 14.00
Celta Vigo: Osasuna, hemma, 6 februari 21.00
