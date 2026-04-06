GIF Sundsvall vände och vann mot Nordic United FC

GIF Sundsvall-seger med 3–2 mot Nordic United FC

GIF Sundsvall nu tredje, Nordic United FC på elfte plats

GIF Sundsvall låg under med 0–1 efter första halvleken i Superettan mot Nordic United FC på NP3 Arena. Men i andra halvlek kom vändningen och till slut blev det 3–2 för hemmalaget GIF Sundsvall.

GIF Sundsvall–Nordic United FC – mål för mål

Nordic United FC gjorde första målet när Emmanuel Swedi gjorde målet redan i 16:e minuten.

Det dröjde till den 71:a minuten innan Yacqub Finey kvitterade för GIF Sundsvall. Ledningsmålet till 1–2 kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Niklas Söderberg slog till och gjorde mål för Nordic United FC på pass av Elias Andersson. Men GIF Sundsvall hann ändå med ett kvitteringsmål. Hugo Aviander gjorde det på stopptid. Direkt därefter spelade Hugo Aviander fram Suwaibo Kebbeh som såg till att laget tog ledningen. Kebbeh fullbordade därmed GIF Sundsvalls vändning.

Lagen möts igen 1 november på Södertälje Fotbollsarena.

I nästa match möter GIF Sundsvall Värnamo borta på tisdag 14 april 19.00. Nordic United FC möter Helsingborg lördag 11 april 15.00 hemma.

GIF Sundsvall–Nordic United FC 3–2 (0–1)

Superettan, NP3 Arena

Mål: 0–1 (16) Emmanuel Swedi, 1–1 (71) Yacqub Finey, 1–2 (86) Niklas Söderberg (Elias Andersson), 2–2 (90) Hugo Aviander, 3–2 (90) Suwaibo Kebbeh (Hugo Aviander).

Varningar, GIF Sundsvall: Hugo Aviander, Alieu Atlee Manneh, Suwaibo Kebbeh. Nordic United FC: Mohammad Fazal, Lorent Mehmeti.

