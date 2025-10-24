Gil Vicente rivstartade – och vann mot Alverca

Andra raka segern för Gil Vicente

Gil Vicentes sjätte seger för säsongen

Alverca nu tionde, Gil Vicente på tredje plats

Det tog en minut. Sen gjorde Luis Esteves 1–0 för Gil Vicente som tog greppet om bortamatchen mot Alverca på fredagen. Matchen i Primeira Liga herr slutade 4–0.

Segern var Gil Vicentes femte på de senaste sex matcherna.

Luis Esteves matchvinnare för Gil Vicente

Gästande Gil Vicente började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara en minut slog Luis Esteves till.

Gil Vicente ökade ledningen till 0–2 på tilläggstid i första halvleken genom Santi Garcia. Direkt efter pausen ökade Pablo Gil Vicentes ledning.

Gil Vicente gjorde också 0–4 genom Martin Fernandez i 70:e minuten.

I den 74:e minuten blev Gil Vicentes Luis Esteves utvisad och laget fick spela de sista 16 minuterna med en spelare mindre.

För hemmalaget betyder resultatet tionde plats i tabellen. Gil Vicente är på tredje plats. Så sent som den 27 september låg Alverca på 16:e plats i tabellen.

Lagen möts igen 15 mars.

Nästa motstånd för Gil Vicente är Santa Clara. Lagen möts måndag 3 november 21.45 på Estádio Cidade de Barcelos.

Alverca–Gil Vicente 0–4 (0–2)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (1) Luis Esteves, 0–2 (45) Santi Garcia, 0–3 (51) Pablo, 0–4 (70) Martin Fernandez.

Varningar, Alverca: Naves, Sabit Abdulai, Gian Cabezas.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alverca: 3-0-2

Gil Vicente: 4-0-1

Nästa match:

Gil Vicente: Santa Clara, hemma, 3 november