Gil Vicente rivstartade – och vann mot Alverca
- Andra raka segern för Gil Vicente
- Gil Vicentes sjätte seger för säsongen
- Alverca nu tionde, Gil Vicente på tredje plats
Det tog en minut. Sen gjorde Luis Esteves 1–0 för Gil Vicente som tog greppet om bortamatchen mot Alverca på fredagen. Matchen i Primeira Liga herr slutade 4–0.
Segern var Gil Vicentes femte på de senaste sex matcherna.
Luis Esteves matchvinnare för Gil Vicente
Gästande Gil Vicente började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara en minut slog Luis Esteves till.
Gil Vicente ökade ledningen till 0–2 på tilläggstid i första halvleken genom Santi Garcia. Direkt efter pausen ökade Pablo Gil Vicentes ledning.
Gil Vicente gjorde också 0–4 genom Martin Fernandez i 70:e minuten.
I den 74:e minuten blev Gil Vicentes Luis Esteves utvisad och laget fick spela de sista 16 minuterna med en spelare mindre.
För hemmalaget betyder resultatet tionde plats i tabellen. Gil Vicente är på tredje plats. Så sent som den 27 september låg Alverca på 16:e plats i tabellen.
Lagen möts igen 15 mars.
Nästa motstånd för Gil Vicente är Santa Clara. Lagen möts måndag 3 november 21.45 på Estádio Cidade de Barcelos.
Alverca–Gil Vicente 0–4 (0–2)
Primeira Liga herr
Mål: 0–1 (1) Luis Esteves, 0–2 (45) Santi Garcia, 0–3 (51) Pablo, 0–4 (70) Martin Fernandez.
Varningar, Alverca: Naves, Sabit Abdulai, Gian Cabezas.
Utvisningar, .
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Alverca: 3-0-2
Gil Vicente: 4-0-1
Nästa match:
Gil Vicente: Santa Clara, hemma, 3 november
