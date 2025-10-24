Prenumerera

Gil Vicente rivstartade – och vann mot Alverca

FotbollDirekt
  • Andra raka segern för Gil Vicente

  • Gil Vicentes sjätte seger för säsongen

  • Alverca nu tionde, Gil Vicente på tredje plats

Det tog en minut. Sen gjorde Luis Esteves 1–0 för Gil Vicente som tog greppet om bortamatchen mot Alverca på fredagen. Matchen i Primeira Liga herr slutade 4–0.

Segern var Gil Vicentes femte på de senaste sex matcherna.

Luis Esteves matchvinnare för Gil Vicente

Gästande Gil Vicente började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara en minut slog Luis Esteves till.

Gil Vicente ökade ledningen till 0–2 på tilläggstid i första halvleken genom Santi Garcia. Direkt efter pausen ökade Pablo Gil Vicentes ledning.

Gil Vicente gjorde också 0–4 genom Martin Fernandez i 70:e minuten.

I den 74:e minuten blev Gil Vicentes Luis Esteves utvisad och laget fick spela de sista 16 minuterna med en spelare mindre.

För hemmalaget betyder resultatet tionde plats i tabellen. Gil Vicente är på tredje plats. Så sent som den 27 september låg Alverca på 16:e plats i tabellen.

Lagen möts igen 15 mars.

Nästa motstånd för Gil Vicente är Santa Clara. Lagen möts måndag 3 november 21.45 på Estádio Cidade de Barcelos.

Alverca–Gil Vicente 0–4 (0–2)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (1) Luis Esteves, 0–2 (45) Santi Garcia, 0–3 (51) Pablo, 0–4 (70) Martin Fernandez.

Varningar, Alverca: Naves, Sabit Abdulai, Gian Cabezas.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alverca: 3-0-2

Gil Vicente: 4-0-1

Nästa match:

Gil Vicente: Santa Clara, hemma, 3 november

