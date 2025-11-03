Gil Vicente sänkte Santa Clara – Pablo matchhjälte

Gil Vicente-seger med 1–0 mot Santa Clara

Gil Vicentes sjätte seger på de senaste sju matcherna

Pablo avgjorde för Gil Vicente

Målet i första halvleken blev matchavgörande när Gil Vicente vann med 1–0 (1–0) hemma mot Santa Clara i Primeira Liga herr.

Gil Vicente höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.

Resultatet betyder också att Gil Vicente har hållit nollan i tre matcher i rad.

AVS nästa för Gil Vicente

Gil Vicente har fyra segrar och en förlust och 10–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Santa Clara har två vinster och tre förluster och 6–6 i målskillnad. Det här var Gil Vicentes andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Santa Claras fjärde uddamålsförlust.

Gil Vicente stannar därmed på fjärde plats och Santa Clara på åttonde plats, i tabellen. Så sent som den 24 oktober låg Santa Clara på 13:e plats i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 22 mars.

Söndag 9 november 16.30 spelar Gil Vicente borta mot AVS. Santa Clara möter Sporting Lissabon hemma på Estádio de São Miguel lördag 8 november 21.30.

Gil Vicente–Santa Clara 1–0 (1–0)

Primeira Liga herr, Estádio Cidade de Barcelos

Mål: 1–0 (10) Pablo.

Varningar, Gil Vicente: Joelson Fernandes, Goncalo Maia Pereira. Santa Clara: Luis Rocha, Lucas Soares, Firmino Adriano.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Gil Vicente: 4-0-1

Santa Clara: 2-0-3

Nästa match:

Gil Vicente: AVS Futebol, borta, 9 november

Santa Clara: Sporting Lissabon, hemma, 8 november