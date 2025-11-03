Gil Vicente sänkte Santa Clara – Pablo matchhjälte
- Gil Vicente-seger med 1–0 mot Santa Clara
- Gil Vicentes sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Pablo avgjorde för Gil Vicente
Målet i första halvleken blev matchavgörande när Gil Vicente vann med 1–0 (1–0) hemma mot Santa Clara i Primeira Liga herr.
Gil Vicente höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.
Resultatet betyder också att Gil Vicente har hållit nollan i tre matcher i rad.
AVS nästa för Gil Vicente
Gil Vicente har fyra segrar och en förlust och 10–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Santa Clara har två vinster och tre förluster och 6–6 i målskillnad. Det här var Gil Vicentes andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Santa Claras fjärde uddamålsförlust.
Gil Vicente stannar därmed på fjärde plats och Santa Clara på åttonde plats, i tabellen. Så sent som den 24 oktober låg Santa Clara på 13:e plats i tabellen.
Lagen spelar mot varandra igen den 22 mars.
Söndag 9 november 16.30 spelar Gil Vicente borta mot AVS. Santa Clara möter Sporting Lissabon hemma på Estádio de São Miguel lördag 8 november 21.30.
Gil Vicente–Santa Clara 1–0 (1–0)
Primeira Liga herr, Estádio Cidade de Barcelos
Mål: 1–0 (10) Pablo.
Varningar, Gil Vicente: Joelson Fernandes, Goncalo Maia Pereira. Santa Clara: Luis Rocha, Lucas Soares, Firmino Adriano.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Gil Vicente: 4-0-1
Santa Clara: 2-0-3
Nästa match:
Gil Vicente: AVS Futebol, borta, 9 november
Santa Clara: Sporting Lissabon, hemma, 8 november
