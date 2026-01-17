Gil Vicente tog ny seger mot favoritmotståndet

Gil Vicente vann med 2–1 mot Nacional

Santi Garcia matchvinnare för Gil Vicente

Ze Vitor målskytt för Nacional

Fyra raka segrar hade Gil Vicente mot just Nacional i Primeira Liga herr inför lördagens match. Och på lördagen segrade Gil Vicente på nytt – den här gången med 2–1 (1–1) hemma på Municipal de Barcelos.

Santi Garcia stod för Gil Vicentes avgörande mål efter 57 minuter.

Det innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Gil Vicente.

Porto nästa för Gil Vicente

Murilo öppnade målskyttet redan i 19:e minuten och gav Gil Vicente ledningen. Nacional kvitterade när Ze Vitor slog till i 22:a minuten.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Santi Garcia och avgjorde matchen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Gil Vicente med 2–0.

Måndag 26 januari 21.15 spelar Gil Vicente borta mot Porto. Nacional möter Rio Ave hemma på Estadio da Madeira söndag 25 januari 16.30.

Gil Vicente–Nacional 2–1 (1–1)

Primeira Liga herr, Municipal de Barcelos

Mål: 1–0 (19) Murilo, 1–1 (22) Ze Vitor, 2–1 (57) Santi Garcia.

Varningar, Gil Vicente: Hevertton Santos. Nacional: Matheus Dias, Paulinho Boia.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Gil Vicente: 1-4-0

Nacional: 1-2-2

Nästa match:

Gil Vicente: FC Porto, borta, 26 januari 21.15

Nacional: Rio Ave, hemma, 25 januari 16.30