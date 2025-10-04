Gil Vicentes Pablo sänkte Estrela

Gil Vicente segrade – 2–0 mot Estrela

Gil Vicentes fjärde seger på de senaste fem matcherna

Pablo gjorde två mål för Gil Vicente

1-0 efter 32 minuters spel. 2-0 efter 41 minuter. Pablo blev dubbel målskytt och matchhjälte när Gil Vicente vann hemma på Estádio Cidade de Barcelos mot Estrela i Primeira Liga herr. Matchen slutade 2–0 (2–0).

Segern var Gil Vicentes fjärde på de senaste fem matcherna.

Gil Vicente–Estrela – mål för mål

Pablo gjorde 1–0 till Gil Vicente i 32:a minuten.

Laget gjorde också 2–0 alldeles före halvtidspausen på nytt genom Pablo på straff. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Gil Vicente med 2–0. I den 56:e minuten fick Gil Vicentes Andrew rött kort.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 mars.

I nästa omgång har Gil Vicente Alverca borta, fredag 24 oktober 21.15. Estrela spelar hemma mot Rio Ave lördag 25 oktober 21.30.

Gil Vicente–Estrela 2–0 (2–0)

Primeira Liga herr, Estádio Cidade de Barcelos

Mål: 1–0 (32) Pablo, 2–0 (41) Pablo.

Varningar, Gil Vicente: Luis Esteves, Dani Figueira. Estrela: Bernardo Schappo, Atanas Chernev, Renan Ribeiro.

Utvisningar, Gil Vicente: Andrew.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Gil Vicente: 4-0-1

Estrela: 1-2-2

Nästa match:

Gil Vicente: Alverca, borta, 24 oktober

Estrela: Rio Ave, hemma, 25 oktober