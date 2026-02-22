Ginter och Matanovic blev matchvinnare hemma mot Mönchengladbach

Seger för Freiburg med 2–1 mot Mönchengladbach

Igor Matanovic matchvinnare för Freiburg

Mönchengladbachs andra raka förlust

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Freiburg som vann matchen hemma mot Mönchengladbach i Bundesliga på söndagen. 2–1 (1–0) slutade matchen.

Freiburgs fina hemmaform håller i sig. Segern var fjärde raka på Europa-Park Stadion.

Eintracht Frankfurt nästa för Freiburg

Matthias Ginter gjorde 1–0 till Freiburg i 38:e minuten.

Det dröjde till den 74:e minuten innan Igor Matanovic ökade ledningen. Haris Tabakovic såg med fem minuter kvar att spela till att Mönchengladbach reducerade framspelad av Kevin Stoeger. Men mer än så orkade Mönchengladbach inte med.

Freiburg tar sig an Eintracht Frankfurt i nästa match borta söndag 1 mars 17.30. Mönchengladbach möter Union Berlin hemma lördag 28 februari 15.30.

Freiburg–Mönchengladbach 2–1 (1–0)

Bundesliga, Europa-Park Stadion

Mål: 1–0 (38) Matthias Ginter, 2–0 (74) Igor Matanovic, 2–1 (85) Haris Tabakovic (Kevin Stoeger).

Varningar, Freiburg: Jan-Niklas Beste. Mönchengladbach: Yannik Engelhardt, Kota Takai.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Freiburg: 3-0-2

Mönchengladbach: 0-2-3

Nästa match:

Freiburg: Eintracht Frankfurt, borta, 1 mars 17.30

Mönchengladbach: Union Berlin, hemma, 28 februari 15.30