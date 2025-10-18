Giovanni Simeone avgjorde när Torino sänkte Napoli
- Torino vann med 1–0 mot Napoli
- Giovanni Simeone matchvinnare för Torino
- Torino nu 13:e, Napoli på andra plats
Målet i första halvleken blev matchens enda. Torino vann med 1–0 (1–0) hemma mot Napoli i Serie A.
Torino–Napoli – mål för mål
Torino har två segrar, en oavgjord och två förluster och 6–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Napoli har tre vinster och två förluster och 9–7 i målskillnad. Det här var Torinos andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Napolis andra uddamålsförlust.
Torino ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Napoli ligger på andra plats.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 mars.
I nästa omgång har Torino Genoa hemma, söndag 26 oktober 12.30. Napoli spelar hemma mot Inter lördag 25 oktober 18.00.
Torino–Napoli 1–0 (1–0)
Serie A
Mål: 1–0 (32) Giovanni Simeone.
Varningar, Torino: Franco Israel. Napoli: Juan Jesus, Noa Lang.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Torino: 2-1-2
Napoli: 3-0-2
Nästa match:
Torino: Genoa, hemma, 26 oktober
Napoli: Inter, hemma, 25 oktober
