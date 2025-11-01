Goncalo Ramos gjorde avgörande målet för PSG mot Niza

PSG-seger med 1–0 mot Niza

Goncalo Ramos avgjorde för PSG

Sjunde segern för PSG

PSG vann med 1–0 på hemmaplan mot Niza i Ligue 1 herr. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Goncalo Ramos.

Det här var PSG:s sjätte nolla den här säsongen.

Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för PSG.

Lyon nästa för PSG

Det här var PSG:s tredje uddamålsseger den här säsongen.

Det här betyder att PSG är i fortsatt serieledning, med 24 poäng efter elva matcher och Niza på åttonde plats med 17 poäng. Niza var tolva i tabellen för 15 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen möts på nytt på Allianz Rivera den 22 mars.

Nästa motstånd för PSG är Lyon. Lagen möts söndag 9 november 20.45 på Groupama Stadium.

PSG–Niza 1–0 (0–0)

Ligue 1 herr, Parc des Princes

Mål: 1–0 (90) Goncalo Ramos.

Varningar, PSG: Lee Kang-in, Khvicha Kvaratskhelia, Illia Zabarnyi. Niza: Abdulay Juma Bah.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

PSG: 2-3-0

Niza: 3-1-1

Nästa match:

PSG: Olympique Lyon, borta, 9 november