Goncalves och Suarez heta när Sporting Lissabon besegrade Famalicao

Sporting Lissabon-seger med 2–1 mot Famalicao

Sporting Lissabons fjärde seger på de senaste fem matcherna

Luis Suarez matchvinnare för Sporting Lissabon

Sporting Lissabon vann mot Famalicao på Estádio Municipal 22 de Junho på lördagen. Matchen i Primeira Liga herr slutade 1–2 (1–1). Luis Suarez blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 65 minuter.

Segern var Sporting Lissabons fjärde på de senaste fem matcherna.

Moreirense nästa för Sporting Lissabon

Famalicao startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Gustavo Sa slog till, redan i 17:e minuten.

Sporting Lissabon kvitterade till 1–1 i 22:a minuten, när Pedro Goncalves hittade rätt. Sporting Lissabon gjorde också 1–2 i 65:e minuten när Luis Suarez fick träff. Suarez fullbordade därmed lagets vändning.

Det här betyder att Famalicao nu ligger på femte plats i tabellen, och Sporting Lissabon är på andra plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 februari.

I nästa match möter Famalicao Casa Pia borta på söndag 21 september 21.30. Sporting Lissabon möter Moreirense måndag 22 september 21.15 hemma.

Famalicao–Sporting Lissabon 1–2 (1–1)

Primeira Liga herr, Estádio Municipal 22 de Junho

Mål: 1–0 (17) Gustavo Sa, 1–1 (22) Pedro Goncalves, 1–2 (65) Luis Suarez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Famalicao: 3-1-1

Sporting Lissabon: 4-0-1

Nästa match:

Famalicao: Casa Pia, borta, 21 september

Sporting Lissabon: Moreirense, hemma, 22 september