Gonzalo Garcia tremålskytt i Real Madrids seger mot Real Betis

Gonzalo Garcia stod för ett hattrick när Real Madrid besegrade Real Betis på hemmaplan med 5–1 (1–0) i La Liga.

Segern var Real Madrids fjärde på de senaste fem matcherna.

Gonzalo Garcia öppnade målskyttet redan i 20:e minuten och gav Real Madrid en tidig ledning.

Direkt efter pausen ökade Gonzalo Garcia Real Madrids ledning på pass av Federico Valverde.

Raul Asencio slog till med en dryg halvtimme kvar att spela framspelad av Rodrygo Asencio och ökade ledningen för Real Madrid.

I 66:e minuten slog Juan Hernandez till på pass av Aitor Ruibal och reducerade åt Real Betis. Fler mål än så blev det inte för Real Betis.

Med åtta minuter kvar att spela ökade Real Madrid ledningen genom Gonzalo Garcia som med målet fullbordade sitt hattrick.

5–1-målet kom på tilläggstid när Francisco Garcia slog till och gjorde mål.

Den 19 april möts lagen återigen, då på Estadio de La Cartuja.

Lördag 17 januari 14.00 spelar Real Madrid hemma mot Levante. Real Betis möter Real Oviedo borta på Nuevo Carlos Tartiere lördag 10 januari 14.00.

Real Madrid–Real Betis 5–1 (1–0)

La Liga, Estadio Bernabeu

Mål: 1–0 (20) Gonzalo Garcia, 2–0 (50) Gonzalo Garcia (Federico Valverde), 3–0 (56) Raul Asencio (Rodrygo Asencio), 3–1 (66) Juan Hernandez (Aitor Ruibal), 4–1 (82) Gonzalo Garcia, 5–1 (90) Francisco Garcia.

Varningar, Real Madrid: Vinicius Junior. Real Betis: Angel Ortiz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Madrid: 4-0-1

Real Betis: 2-1-2

Nästa match:

Real Madrid: UD Levante, hemma, 17 januari 14.00

Real Betis: Real Oviedo, borta, 10 januari 14.00