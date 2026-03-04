Gordon och Osula avgjorde hemma mot Manchester United

Newcastle vann med 2–1 mot Manchester United

William Osula matchvinnare för Newcastle

Newcastles elfte seger

Det blev en uddamålsseger för Newcastle i matchen mot Manchester United i Premier League på onsdagen. Laget vann med 2–1 (1–1) på hemmaplan på St James’ Park. Segermålet för Newcastle stod William Osula för på övertid.

Newcastle–Manchester United – mål för mål

Anthony Gordon gav Newcastle ledningen på tilläggstid i första halvlek på straff. Manchester United kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken genom Casemiro.

Det matchavgörande målet kom på övertid när William Osula slog till och gjorde 2–1 för Newcastle.

Newcastle har två segrar och tre förluster och 9–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Manchester United har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 7–4 i målskillnad.

Newcastles nya tabellposition är tolfte plats medan Manchester United är på tredje plats.

Nästa motstånd för Newcastle är Chelsea. Lagen möts lördag 14 mars 18.30 på Stamford Bridge.

Newcastle–Manchester United 2–1 (1–1)

Premier League, St James’ Park

Mål: 1–0 (45) Anthony Gordon, 1–1 (45) Casemiro, 2–1 (90) William Osula.

Varningar, Newcastle: Joelinton, Kieran Trippier, Jacob Ramsey. Manchester United: Luke Shaw, Noussair Mazraoui, Bryan Mbeumo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Newcastle: 2-0-3

Manchester United: 3-1-1

Nästa match:

Newcastle: Chelsea FC, borta, 14 mars 18.30