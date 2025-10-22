Gorka Guruzeta i målform när Atlethic Bilbao vann mot Qarabag
Atlethic Bilbao vann mot gästande Qarabag i Champions League. 3–1 (1–1) slutade matchen på onsdagen.
Qarabag började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara en minut slog Leandro Andrade till.
Atlethic Bilbao kvitterade till 1–1 strax före paus genom Gorka Guruzeta. Atlethic Bilbao gjorde också 2–1 i 70:e minuten när Robert Navarro hittade rätt.
3–1-målet kom med två minuter kvar att spela när Gorka Guruzeta återigen slog till och gjorde mål. Därmed hade laget vänt matchen.
Onsdag 5 november spelar Atlethic Bilbao borta mot Newcastle 21.00 och Qarabag mot Chelsea hemma 18.45.
Atlethic Bilbao–Qarabag 3–1 (1–1)
Champions League, San Mames Stadium
Mål: 0–1 (1) Leandro Andrade, 1–1 (40) Gorka Guruzeta, 2–1 (70) Robert Navarro, 3–1 (88) Gorka Guruzeta.
Nästa match:
Atlethic Bilbao: Newcastle Utd, borta, 5 november
Qarabag: Chelsea FC, hemma, 5 november
