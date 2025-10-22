Gorka Guruzeta i målform när Atlethic Bilbao vann mot Qarabag

Atlethic Bilbao vann med 3–1 mot Qarabag

Gorka Guruzeta gjorde två mål för Atlethic Bilbao

Robert Navarro matchvinnare för Atlethic Bilbao

Atlethic Bilbao vann mot gästande Qarabag i Champions League. 3–1 (1–1) slutade matchen på onsdagen.

Gorka Guruzeta gjorde två mål för Atlethic Bilbao

Qarabag började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara en minut slog Leandro Andrade till.

Atlethic Bilbao kvitterade till 1–1 strax före paus genom Gorka Guruzeta. Atlethic Bilbao gjorde också 2–1 i 70:e minuten när Robert Navarro hittade rätt.

3–1-målet kom med två minuter kvar att spela när Gorka Guruzeta återigen slog till och gjorde mål. Därmed hade laget vänt matchen.

Onsdag 5 november spelar Atlethic Bilbao borta mot Newcastle 21.00 och Qarabag mot Chelsea hemma 18.45.

Atlethic Bilbao–Qarabag 3–1 (1–1)

Champions League, San Mames Stadium

Mål: 0–1 (1) Leandro Andrade, 1–1 (40) Gorka Guruzeta, 2–1 (70) Robert Navarro, 3–1 (88) Gorka Guruzeta.

Nästa match:

Atlethic Bilbao: Newcastle Utd, borta, 5 november

Qarabag: Chelsea FC, hemma, 5 november