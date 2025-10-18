Göteborg vann toppmötet mot Eskilsminne

Göteborg vann med 2–0 mot Eskilsminne

Göteborgs sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Göteborgs 23:e seger för säsongen

Göteborg besegrade Eskilsminne borta i den seriefinalen med 2–0 (0–0) i division 1 södra dam på lördagen.

Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det bortalaget Göteborg som avgjorde matchen.

Eskilsminne–Göteborg – mål för mål

Målgörare för Göteborg var Melissa Davin och Lisa Johansson.

Det här betyder att Eskilsminne slutar på tredje plats och Göteborg på första plats.