Göteborg vann toppmötet mot Eskilsminne
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Göteborg vann med 2–0 mot Eskilsminne
- Göteborgs sjunde seger på de senaste åtta matcherna
- Göteborgs 23:e seger för säsongen
Göteborg besegrade Eskilsminne borta i den seriefinalen med 2–0 (0–0) i division 1 södra dam på lördagen.
Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det bortalaget Göteborg som avgjorde matchen.
Eskilsminne–Göteborg – mål för mål
Målgörare för Göteborg var Melissa Davin och Lisa Johansson.
Det här betyder att Eskilsminne slutar på tredje plats och Göteborg på första plats.
Den här artikeln handlar om: