Granit Xhaka räddade poäng när Sunderland kryssade mot Everton

Sunderland och Everton kryssade

Granit Xhaka kvitterade i 46:e minuten

Sunderland nu fjärde, Everton på 14:e plats

I halvtid ledde Everton matchen på bortaplan i Premier League mot Sunderland med 1–0 efter mål av Iliman Ndiaye. Men i andra halvlek jobbade sig Sunderland in i matchen och kvitterade genom Granit Xhaka i 46:e minuten. Matchen slutade 1–1.

Sunderland–Everton – mål för mål

Everton fick en bra start på matchen när Iliman Ndiaye nätade på pass av Thierno Barry redan i 15:e minuten. Direkt efter pausen slog Granit Xhaka till framspelad av Enzo Le Fee och kvitterade för Sunderland. Det blev också matchens sista mål.

Det här var Sunderlands tredje oavgjorda match den här säsongen.

För Sunderland gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Everton är på 14:e plats. Ett fint lyft för Sunderland som låg på nionde plats så sent som den 17 oktober.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 8 november. Då möter Sunderland Arsenal 18.30. Everton tar sig an Fulham hemma 16.00.

Sunderland–Everton 1–1 (0–1)

Premier League

Mål: 0–1 (15) Iliman Ndiaye (Thierno Barry), 1–1 (46) Granit Xhaka (Enzo Le Fee).

Varningar, Sunderland: Trai Hume, Noah Junior Sadiki, Nordi Mukiele. Everton: Carlos Alcaraz, Thierno Barry.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sunderland: 3-1-1

Everton: 1-2-2

Nästa match:

Sunderland: Arsenal FC, hemma, 8 november

Everton: Fulham FC, hemma, 8 november