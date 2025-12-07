Guehi och Nketiah blev matchvinnare borta mot Fulham

Crystal Palace vann med 2–1 mot Fulham

Marc Guehi matchvinnare för Crystal Palace

Andra raka segern för Crystal Palace

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Crystal Palace, som vann matchen borta mot Fulham i Premier League på söndagen. 1–2 (1–1) slutade matchen. Marc Guehi stod för Crystal Palaces avgörande mål efter 87 minuter.

Fulham–Crystal Palace – mål för mål

Crystal Palace fick en bra start på matchen när Eddie Nketiah slog till redan i 20:e minuten.

1–1 kom i 38:e minuten när Harry Wilson hittade rätt.

Det matchavgörande målet kom med tre minuter kvar att spela när Marc Guehi slog till och gjorde 1–2 för Crystal Palace.

Fulham har två vinster och tre förluster och 8–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Crystal Palace har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 6–3 i målskillnad. Det här var Fulhams fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Crystal Palaces fjärde uddamålsseger.

Det här betyder att Crystal Palace ligger på fjärde plats i tabellen och Fulham är på 15:e plats. Crystal Palace var tia i tabellen för fem dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lördag 13 december 18.30 spelar Fulham borta mot Burnley. Crystal Palace möter Manchester City hemma på Selhurst Park söndag 14 december 15.00.

Fulham–Crystal Palace 1–2 (1–1)

Premier League, Craven Cottage

Mål: 0–1 (20) Eddie Nketiah, 1–1 (38) Harry Wilson, 1–2 (87) Marc Guehi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fulham: 2-0-3

Crystal Palace: 3-1-1

Nästa match:

Fulham: Burnley FC, borta, 13 december

Crystal Palace: Manchester City, hemma, 14 december