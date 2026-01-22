Guel poängräddare på övertid för Porto mot Viktoria Plzen
- Viktoria Plzen och Porto kryssade
- Deniz Guel kvitterade på övertid
- Basel blir nästa motstånd för Viktoria Plzen
Det såg ut att bli förlust för Porto på torsdagen när laget mötte Viktoria Plzen i Europa League på Doosan Arena Plzen. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Deniz Guel till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Porto.
Resultatet innebär sjunde matchen i rad utan förlust för Viktoria Plzen.
Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Viktoria Plzen.
Viktoria Plzen–Porto – mål för mål
Lukas Cerv slog till på pass av Matej Valenta redan i sjätte minuten och gav Viktoria Plzen en tidig ledning. På stopptid i första halvleken fick Viktoria Plzens Matej Vydra rött kort.
Kvitteringen kom på övertid när Deniz Guel slog till och gjorde mål för Porto med assist av Jakub Kiwior. 1–1-målet blev matchens sista.
Viktoria Plzen har en seger och fyra oavgjorda och 3–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Porto har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 7–5 i målskillnad.
I nästa match möter Viktoria Plzen Basel borta och Porto möter Rangers hemma. Båda matcherna spelas torsdag 29 januari 21.00.
Viktoria Plzen–Porto 1–1 (1–0)
Europa League, Doosan Arena Plzen
Mål: 1–0 (6) Lukas Cerv (Matej Valenta), 1–1 (90) Deniz Guel (Jakub Kiwior).
Varningar, Viktoria Plzen: Merchas Doski, Prince Adu. Porto: Jan Bednarek, Pablo Rosario, Jakub Kiwior.
Utvisningar, Viktoria Plzen: Matej Vydra.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Viktoria Plzen: 1-4-0
Porto: 2-2-1
Nästa match:
Viktoria Plzen: FC Basel, borta, 29 januari 21.00
Porto: Rangers FC, hemma, 29 januari 21.00
