Guel poängräddare på övertid för Porto mot Viktoria Plzen

Viktoria Plzen och Porto kryssade

Deniz Guel kvitterade på övertid

Basel blir nästa motstånd för Viktoria Plzen

Det såg ut att bli förlust för Porto på torsdagen när laget mötte Viktoria Plzen i Europa League på Doosan Arena Plzen. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Deniz Guel till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Porto.

Resultatet innebär sjunde matchen i rad utan förlust för Viktoria Plzen.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Viktoria Plzen.

Viktoria Plzen–Porto – mål för mål

Lukas Cerv slog till på pass av Matej Valenta redan i sjätte minuten och gav Viktoria Plzen en tidig ledning. På stopptid i första halvleken fick Viktoria Plzens Matej Vydra rött kort.

Kvitteringen kom på övertid när Deniz Guel slog till och gjorde mål för Porto med assist av Jakub Kiwior. 1–1-målet blev matchens sista.

Viktoria Plzen har en seger och fyra oavgjorda och 3–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Porto har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 7–5 i målskillnad.

I nästa match möter Viktoria Plzen Basel borta och Porto möter Rangers hemma. Båda matcherna spelas torsdag 29 januari 21.00.

Viktoria Plzen–Porto 1–1 (1–0)

Europa League, Doosan Arena Plzen

Mål: 1–0 (6) Lukas Cerv (Matej Valenta), 1–1 (90) Deniz Guel (Jakub Kiwior).

Varningar, Viktoria Plzen: Merchas Doski, Prince Adu. Porto: Jan Bednarek, Pablo Rosario, Jakub Kiwior.

Utvisningar, Viktoria Plzen: Matej Vydra.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Viktoria Plzen: 1-4-0

Porto: 2-2-1

Nästa match:

Viktoria Plzen: FC Basel, borta, 29 januari 21.00

Porto: Rangers FC, hemma, 29 januari 21.00