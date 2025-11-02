Guilherme Schettine stor matchhjälte när Moreirense vann

Moreirense segrade – 2–0 mot Arouca

Moreirenses Guilherme Schettine tvåmålsskytt

Andra raka förlusten för Arouca

Moreirense tog en säker seger på bortaplan mot Arouca i Primeira Liga herr. Matchen slutade 0–2 (0–2) efter två mål av Guilherme Schettine i första halvleken.

Braga nästa för Moreirense

Guilherme Schettine slog till redan i tolfte minuten och gav Moreirense ledningen.

Laget gjorde 0–2 i 36:e minuten när Guilherme Schettine på nytt fick träff framspelad av Bernardo Martins. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Moreirense med 2–0.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Arouca på 15:e plats och Moreirense på sjätte plats. Noteras kan att Arouca sedan den 24 oktober har tappat -4 placeringar i tabellen.

Lagen möts igen 22 mars.

I nästa match möter Arouca Estoril borta på fredag 7 november 21.15. Moreirense möter Braga söndag 9 november 21.30 borta.

Arouca–Moreirense 0–2 (0–2)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (12) Guilherme Schettine, 0–2 (36) Guilherme Schettine (Bernardo Martins).

Varningar, Arouca: David Simao, Taichi Fukui, Tiago Esgaio. Moreirense: Marcelo, Diogo Travassos.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arouca: 1-1-3

Moreirense: 2-0-3

Nästa match:

Arouca: Estoril Praia, borta, 7 november

Moreirense: SC Braga, borta, 9 november