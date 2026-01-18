Guimaraes besegrades på hemmaplan av Porto

Seger för Porto med 1–0 mot Guimaraes

Portos tionde seger på de senaste tio matcherna

Alan Varela avgjorde för Porto

Guimaraes förlorade mötet med Porto hemma med 0–1 (0–0) i Primeira Liga herr på söndagen.

Alan Varela blev matchhjälte efter 85 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Det här var 14:e gången den här säsongen som Porto höll nollan.

Gil Vicente nästa för Porto

Guimaraes har två vinster, en oavgjord och två förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Porto har fem vinster och 10–1 i målskillnad.

Guimaraes ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Porto leder serien.

När lagen möttes senast vann Porto med 3–0.

Nästa motstånd för Guimaraes är Estoril. Lagen möts lördag 24 januari 21.30 på Antonio Coimbra da Mota.

Guimaraes–Porto 0–1 (0–0)

Primeira Liga herr, Estadio D. Afonso Henriques

Mål: 0–1 (85) Alan Varela.

Varningar, Guimaraes: Telmo Arcanjo, Beni, Orest Lebedenko. Porto: Alan Varela, Oskar Pietuszewski.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Guimaraes: 2-1-2

Porto: 5-0-0

Nästa match:

Guimaraes: Estoril Praia, borta, 24 januari 21.30