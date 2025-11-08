Guimaraes sänkte Tondela – Oumar Camara matchhjälte
- Guimaraes vann med 1–0 mot Tondela
- Oumar Camara matchvinnare för Guimaraes
- Guimaraes fjärde seger
Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Guimaraes vann med 1–0 (0–0) borta mot Tondela i Primeira Liga herr.
AVS nästa för Guimaraes
Tondela har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Guimaraes har två vinster och tre förluster och 3–8 i målskillnad. Det här var Guimaraes tredje uddamålsseger.
Det här betyder att Guimaraes ligger på sjunde plats i tabellen och Tondela är på 17:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Guimaraes som så sent som den 7 november låg på tolfte plats.
Den 3 april spelar lagen mot varandra på nytt.
Nästa motstånd för Guimaraes är AVS. Lagen möts fredag 28 november 21.15.
Tondela–Guimaraes 0–1 (0–0)
Primeira Liga herr, Estádio João Cardoso
Mål: 0–1 (90) Oumar Camara.
Varningar, Tondela: Brayan Medina, Tiago Manso, Bernardo Caltabiano Parise Fontes. Guimaraes: Oumar Camara.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Tondela: 1-1-3
Guimaraes: 2-0-3
Nästa match:
Guimaraes: AVS Futebol, hemma, 28 november
