Guimaraes sänkte Tondela – Oumar Camara matchhjälte

Guimaraes vann med 1–0 mot Tondela

Oumar Camara matchvinnare för Guimaraes

Guimaraes fjärde seger

Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Guimaraes vann med 1–0 (0–0) borta mot Tondela i Primeira Liga herr.

AVS nästa för Guimaraes

Tondela har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Guimaraes har två vinster och tre förluster och 3–8 i målskillnad. Det här var Guimaraes tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Guimaraes ligger på sjunde plats i tabellen och Tondela är på 17:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Guimaraes som så sent som den 7 november låg på tolfte plats.

Den 3 april spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Guimaraes är AVS. Lagen möts fredag 28 november 21.15.

Tondela–Guimaraes 0–1 (0–0)

Primeira Liga herr, Estádio João Cardoso

Mål: 0–1 (90) Oumar Camara.

Varningar, Tondela: Brayan Medina, Tiago Manso, Bernardo Caltabiano Parise Fontes. Guimaraes: Oumar Camara.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tondela: 1-1-3

Guimaraes: 2-0-3

Nästa match:

Guimaraes: AVS Futebol, hemma, 28 november