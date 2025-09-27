Häcken avgjorde mot Norrköping efter paus

Häcken-seger med 2–0 mot Norrköping

Självmål matchvinnare för Häcken

Häckens åttonde seger

Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det hemmalaget Häcken som avgjorde matchen mot Norrköping. Lördagens match i Allsvenskan slutade 2–0.

Häcken–Norrköping – mål för mål

Häcken gjorde 1–0 efter 53 minuters spel.

I den 72:a minuten ökade Isak Brusberg ledningen framspelad av Julius Lindberg. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Häcken har två segrar och tre förluster och 9–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Norrköping har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–9 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Häcken ligger på tionde plats medan Norrköping har elfteplatsen.

När lagen möttes senast vann BK Häcken med 2–0.

Nästa motstånd för Häcken är Brommapojkarna. Lagen möts söndag 5 oktober 16.30 på Grimsta IP. Norrköping tar sig an GAIS borta lördag 4 oktober 17.30.

Häcken–Norrköping 2–0 (0–0)

Allsvenskan, Bravida Arena

Mål: 1–0 (53) Självmål, 2–0 (72) Isak Brusberg (Julius Lindberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Häcken: 2-0-3

Norrköping: 2-1-2

Nästa match:

Häcken: IF Brommapojkarna, borta, 5 oktober

Norrköping: Gais, borta, 4 oktober