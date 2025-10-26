Häcken fixade poäng trots underläge borta mot AIK

Oavgjort i mötet mellan AIK och Häcken

Adrian Svanbäck kvitterade i 74:e minuten

AIK nu sjunde, Häcken på nionde plats

AIK hade ledningen i halvtid med 2–1 hemma mot Häcken i Allsvenskan. Men i andra halvlek kom Häcken mer in i matchen och fixade till slut ett oavgjort resultat. Matchen slutade 2–2.

AIK–Häcken – mål för mål

Filip Helander öppnade målskyttet framspelad av Mikkel Rygaard redan i tionde minuten och gav Häcken en tidig ledning.

I 17:e minuten kvitterade AIK genom Erik Flataker på pass av Dino Besirovic.

Laget tog ledningen i 23:e minuten. Det dröjde till den 74:e minuten innan Adrian Svanbäck kvitterade för Häcken framspelad av Mikkel Rygaard. 2–2-målet blev matchens sista. Målet var Adrian Svanbäcks femte i Allsvenskan.

Det här var AIK:s nionde oavgjorda match den här säsongen.

Med två omgångar kvar är AIK på sjunde plats i tabellen medan Häcken är på nionde plats. Noteras kan att AIK sedan den 3 oktober har tappat -4 placeringar i tabellen.

Söndag 2 november 14.00 spelar AIK borta mot Elfsborg. Häcken möter Malmö FF hemma på Bravida Arena lördag 1 november 15.00.

AIK–Häcken 2–2 (2–1)

Allsvenskan, Strawberry Arena

Mål: 0–1 (10) Filip Helander (Mikkel Rygaard), 1–1 (17) Erik Flataker (Dino Besirovic), 2–1 (23) Självmål, 2–2 (74) Adrian Svanbäck (Mikkel Rygaard).

Varningar, AIK: Anton Salétros, John Guidetti, Dino Besirovic, Fredrik Nissen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AIK: 0-2-3

Häcken: 2-2-1

Nästa match:

AIK: IF Elfsborg, borta, 2 november

Häcken: Malmö FF, hemma, 1 november