Häcken vann Conference League Play off herr mot Cluj

  • Häcken vann med 7–3 totalt

  • Adrian Paun matchvinnare för Cluj

  • Cluj utan insläppt mål

Häcken har vunnit Conference League Play off herr mot vann Cluj i. Det står klart efter andra matchen, på bortaplan. Matchen slutade 1–0 till Cluj, vilket betyder att Häcken står som segrare med totala resultatet 7–3.

Adrian Paun blev matchhjälte efter 47 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Cluj–Häcken – mål för mål

Cluj–Häcken 1–0 (0–0), 3–7 totalt

Conference League Play off herr

Mål: 1–0 (47) Adrian Paun.

