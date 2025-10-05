Häcken vann mot Brommapojkarna
- Häcken-seger med 3–1 mot Brommapojkarna
- Adrian Svanbäck matchvinnare för Häcken
- Andra raka segern för Häcken
Häcken besegrade Brommapojkarna på bortaplan i söndagens möte i Allsvenskan. 1–3 (1–1) slutade matchen.
Brommapojkarna–Häcken – mål för mål
Daleho Irandust öppnade målskyttet på pass av Ezekiel Alladoh redan i nionde minuten och gav Brommapojkarna en tidig ledning.
Häcken kvitterade till 1–1 i 33:e minuten när Mikkel Rygaard slog till. Adrian Svanbäck slog till med en dryg halvtimme kvar att spela framspelad av Simon Gustafson och gav Häcken ledningen.
Laget ökade ledningen till 1–3 i 64:e minuten.
Med fyra omgångar kvar är Brommapojkarna på tionde plats i tabellen medan Häcken är på nionde plats.
Lagens första möte för säsongen vann BK Häcken med 2–0.
Brommapojkarna tar sig an Värnamo i nästa match borta söndag 19 oktober 16.30. Häcken möter Sirius hemma lördag 18 oktober 17.30.
Brommapojkarna–Häcken 1–3 (1–1)
Allsvenskan, Grimsta IP
Mål: 1–0 (9) Daleho Irandust (Ezekiel Alladoh), 1–1 (33) Mikkel Rygaard, 1–2 (58) Adrian Svanbäck (Simon Gustafson), 1–3 (64) Självmål.
Varningar, Brommapojkarna: Ezekiel Alladoh, Lukas Björklund. Häcken: Isak Brusberg, Olle Samuelsson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Brommapojkarna: 2-0-3
Häcken: 2-0-3
Nästa match:
Brommapojkarna: IFK Värnamo, borta, 19 oktober
Häcken: IK Sirius, hemma, 18 oktober
