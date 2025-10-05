Häcken vann mot Brommapojkarna

Häcken-seger med 3–1 mot Brommapojkarna

Adrian Svanbäck matchvinnare för Häcken

Andra raka segern för Häcken

Häcken besegrade Brommapojkarna på bortaplan i söndagens möte i Allsvenskan. 1–3 (1–1) slutade matchen.

Brommapojkarna–Häcken – mål för mål

Daleho Irandust öppnade målskyttet på pass av Ezekiel Alladoh redan i nionde minuten och gav Brommapojkarna en tidig ledning.

Häcken kvitterade till 1–1 i 33:e minuten när Mikkel Rygaard slog till. Adrian Svanbäck slog till med en dryg halvtimme kvar att spela framspelad av Simon Gustafson och gav Häcken ledningen.

Laget ökade ledningen till 1–3 i 64:e minuten.

Med fyra omgångar kvar är Brommapojkarna på tionde plats i tabellen medan Häcken är på nionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann BK Häcken med 2–0.

Brommapojkarna tar sig an Värnamo i nästa match borta söndag 19 oktober 16.30. Häcken möter Sirius hemma lördag 18 oktober 17.30.

Brommapojkarna–Häcken 1–3 (1–1)

Allsvenskan, Grimsta IP

Mål: 1–0 (9) Daleho Irandust (Ezekiel Alladoh), 1–1 (33) Mikkel Rygaard, 1–2 (58) Adrian Svanbäck (Simon Gustafson), 1–3 (64) Självmål.

Varningar, Brommapojkarna: Ezekiel Alladoh, Lukas Björklund. Häcken: Isak Brusberg, Olle Samuelsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brommapojkarna: 2-0-3

Häcken: 2-0-3

Nästa match:

Brommapojkarna: IFK Värnamo, borta, 19 oktober

Häcken: IK Sirius, hemma, 18 oktober