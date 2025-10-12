Häftig vändning av FC Trollhättan borta mot Älvsjö AIK

FC Trollhättan vann med 4–2 mot Älvsjö AIK

FC Trollhättans nionde seger på de senaste tio matcherna

FC Trollhättans Amelia Hallberg tvåmålsskytt

Besökarna på Älvsjö IP fick se en match i division 1 mellersta dam med två ansikten på söndagen. Älvsjö AIK såg ut att ha matchen i sitt grepp men bortalaget FC Trollhättan lyckades med en mycket stark upphämtning. 0–2 vändes till 4–2 efter full tid.

Älvsjö AIK hade en fin rad med åtta raka matcher utan förlust inför söndagens match.

Amelia Hallberg gjorde två mål för FC Trollhättan

Amelia Hallberg gjorde två mål, övriga mål för bortalaget gjordes av Ella Andersson Källqvist och Mirjam Bader, målen för Älvsjö AIK gjordes av Naomi Schultze och Jennifer Sjösten.

Med en omgång kvar är Älvsjö AIK på femte plats i tabellen medan FC Trollhättan är på tredje plats.

Söndag 19 oktober möter Älvsjö AIK P 18 IK borta 12.00 och FC Trollhättan möter Skultorp hemma 14.00.