Hakon Arnar Haraldsson gjorde avgörande målet för Lille mot Roma

Seger för Lille med 1–0 mot Roma

Hakon Arnar Haraldsson avgjorde för Lille

Andra raka segern för Lille

Lille vann med 1–0 på bortaplan mot Roma i Europa League. Matchens enda mål kom i första halvleken genom Hakon Arnar Haraldsson.

Det var andra raka segern för Lille, efter 2–1 mot Brann i första matchen.

PAOK nästa för Lille

Det här var Lilles andra uddamålsseger.

Nästa motstånd för Lille är PAOK. Lagen möts torsdag 23 oktober 21.00 på Stade Pierre Mauroy.

Roma–Lille 0–1 (0–1)

Europa League, Stadio Olimpico

Mål: 0–1 (6) Hakon Arnar Haraldsson (Felix Correia).

Varningar, Lille: Ayyoub Bouaddi, Aissa Mandi, Calvin Verdonk, Berke Ozer.

Nästa match:

Lille: PAOK Thessaloniki, hemma, 23 oktober