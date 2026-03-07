Halvtidsledning blev bara en poäng – när Braga gästade Sporting Lissabon

Oavgjort mellan Braga och Sporting Lissabon

Rodrigo Zalazar kvitterade på stopptid

Porto nästa motstånd för Braga

I halvtid hade Sporting Lissabon skaffat sig en ledning med 2–1 i mötet borta mot Braga i Primeira Liga herr. Men i andra halvlek vaknade hemmalaget. Till slut blev det oavgjort i lördagens match, 2–2.

Det innebär 21:a matchen i rad utan förlust för Sporting Lissabon.

Braga–Sporting Lissabon – mål för mål

Goncalo Inacio gav Sporting Lissabon ledningen i 22:a minuten. I 34:e minuten kvitterade Braga när Ricardo Horta slog till. Sporting Lissabon tog ledningen på stopptid i första halvleken genom Luis Suarez på straff.

Kvitteringen kom på stopptid när Rodrigo Zalazar slog till och gjorde mål på straff för Braga. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Nästa motstånd för Sporting Lissabon är Tondela. Lagen möts söndag 15 mars 16.30 på Estadio Jose Alvalade.

Braga–Sporting Lissabon 2–2 (1–2)

Primeira Liga herr, Estadio Municipal de Braga

Mål: 0–1 (22) Goncalo Inacio, 1–1 (34) Ricardo Horta, 1–2 (45) Luis Suarez, 2–2 (90) Rodrigo Zalazar.

Varningar, Braga: Paulo Oliveira, Gustaf Lagerbielke, Gabriel Moscardo. Sporting Lissabon: Hidemasa Morita, Ousmane Diomande, Maximiliano Araujo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Braga: 3-1-1

Sporting Lissabon: 3-2-0

Nästa match:

Sporting Lissabon: Tondela, hemma, 15 mars 16.30