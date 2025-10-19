Halvtidsledning blev bara en poäng – när Celta Vigo tog emot Real Sociedad

Celta Vigo och Real Sociedad kryssade

Carlos Soler kvitterade i 89:e minuten

Osasuna nästa motståndare för Celta Vigo

I halvtid hade Celta Vigo skaffat sig en ledning med 1–0 i mötet hemma mot Real Sociedad i La Liga. Men i andra halvlek vaknade bortalaget. Till slut blev det oavgjort i söndagens match, 1–1.

Celta Vigo–Real Sociedad – mål för mål

Pablo Duran öppnade målskyttet redan i 20:e minuten och gav Celta Vigo ledningen. Kvitteringen kom med en minut kvar att spela när Carlos Soler slog till och gjorde mål för Real Sociedad. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var Celta Vigos sjunde oavgjorda match den här säsongen.

Den 25 januari tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Celta Vigo är Osasuna. Lagen möts söndag 26 oktober 18.30 på El Sadar.

Celta Vigo–Real Sociedad 1–1 (1–0)

La Liga, Abanca-Balaídos

Mål: 1–0 (20) Pablo Duran, 1–1 (89) Carlos Soler.

Varningar, Celta Vigo: Carl Starfelt, Ilaix Moriba, Javi Rueda. Real Sociedad: Igor Zubeldia, Sergio Gomez, Yangel Herrera.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Celta Vigo: 0-4-1

Real Sociedad: 1-1-3

Nästa match:

Celta Vigo: Osasuna, borta, 26 oktober