Halvtidsledning blev bara en poäng – när Lorient gästade Brest

Lorient och Brest kryssade

Sambou Soumano kvitterade i 89:e minuten

Angers nästa för Lorient

I halvtid hade Brest skaffat sig en ledning med 2–1 i mötet borta mot Lorient i Ligue 1 herr. Men i andra halvlek vaknade hemmalaget. Till slut blev det oavgjort i söndagens match, 3–3.

Lorient–Brest – mål för mål

Lorient startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara två minuter slog Theo Le Bris till.

Brest kvitterade till 1–1 i 34:e minuten genom Eric Ebimbe.

Brest tog ledningen i 44:e minuten. I 55:e minuten nätade Arsene Kouassi och kvitterade för Lorient.

Ledningsmålet till 2–3 kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Romain Del Castillo slog till och gjorde mål på straff för Brest.

Men Lorient hann ändå med ett kvitteringsmål. Sambou Soumano gjorde det med en minut kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 3–3.

Lorient har en seger, två oavgjorda och två förluster och 7–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brest har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 10–6 i målskillnad.

Den 8 februari spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade Francis-Le Ble.

Nästa motstånd för Brest är PSG. Lagen möts lördag 25 oktober 17.00 på Stade Francis-Le Ble.

Lorient–Brest 3–3 (1–2)

Ligue 1 herr, Stade Yves Allainmat-Le Moustoir

Mål: 1–0 (2) Theo Le Bris, 1–1 (34) Eric Ebimbe, 1–2 (44) Självmål, 2–2 (55) Arsene Kouassi, 2–3 (86) Romain Del Castillo, 3–3 (89) Sambou Soumano.

Varningar, Lorient: Bamo Meite, Abdoulaye Faye, Aiyegun Tosin. Brest: Julien Le Cardinal, Ludovic Ajorque.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lorient: 1-2-2

Brest: 2-2-1

Nästa match:

Brest: Paris Saint-Germain, hemma, 25 oktober