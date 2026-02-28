Halvtidsledning blev bara en poäng – när Rayo Vallecano tog emot Atlethic Bilbao

Rayo Vallecano och Atlethic Bilbao kryssade

Inaki Williams kvitterade i 47:e minuten

Real Oviedo nästa för Rayo Vallecano

I halvtid hade Rayo Vallecano skaffat sig en ledning med 1–0 i mötet hemma mot Atlethic Bilbao i La Liga. Men i andra halvlek vaknade bortalaget. Till slut blev det oavgjort i lördagens match, 1–1.

Rayo Vallecano–Atlethic Bilbao – mål för mål

Rayo Vallecano tog ledningen i 35:e minuten genom Jorge De Frutos.

Direkt efter pausen gjorde Inaki Williams mål och kvitterade för Atlethic Bilbao. Det blev också matchens sista mål.

När lagen möttes senast vann Athletic Bilbao med 1–0.

Nästa motstånd för Rayo Vallecano är Real Oviedo. Lagen möts onsdag 4 mars 19.00 på Campo de Futbol de Vallecas.

Rayo Vallecano–Atlethic Bilbao 1–1 (1–0)

La Liga, Campo de Futbol de Vallecas

Mål: 1–0 (35) Jorge De Frutos, 1–1 (47) Inaki Williams.

Varningar, Rayo Vallecano: Isi Palazon, Ilias Akhomach. Atlethic Bilbao: Oihan Sancet, Mikel Jauregizar, Daniel Vivian.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rayo Vallecano: 1-2-2

Atlethic Bilbao: 3-2-0

Nästa match:

Rayo Vallecano: Real Oviedo, hemma, 4 mars 19.00