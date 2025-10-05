Halvtidsledning blev bara en poäng – när Sporting Lissabon tog emot Braga
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- 1–1 mellan Sporting Lissabon och Braga
- Rodrigo Zalazar kvitterade på tilläggstid
- Sporting Lissabon nu andra, Braga på åttonde plats
I halvtid hade Sporting Lissabon skaffat sig en ledning med 1–0 i mötet hemma mot Braga i Primeira Liga herr. Men i andra halvlek vaknade bortalaget. Till slut blev det oavgjort i söndagens match, 1–1.
Sporting Lissabon–Braga – mål för mål
Luis Suarez öppnade målskyttet redan i 19:e minuten och gav Sporting Lissabon en tidig ledning. Kvitteringen kom på tilläggstid när Rodrigo Zalazar slog till och gjorde mål på straff för Braga. 1–1-målet blev matchens sista.
Bragas nya tabellposition är åttonde plats medan Sporting Lissabon är på andra plats.
Den 8 mars möts lagen återigen.
Nästa motstånd för Sporting Lissabon är Tondela. Lagen möts söndag 26 oktober 19.00.
Sporting Lissabon–Braga 1–1 (1–0)
Primeira Liga herr, Estádio José Alvalade
Mål: 1–0 (19) Luis Suarez, 1–1 (90) Rodrigo Zalazar.
Varningar, Sporting Lissabon: Pedro Goncalves, Zeno Debast, Morten Hjulmand, Luis Suarez. Braga: Rodrigo Zalazar, Vitor Carvalho, Gabri Martinez, Fran Navarro, Florian Grillitsch.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sporting Lissabon: 3-1-1
Braga: 0-3-2
Nästa match:
Sporting Lissabon: Tondela, borta, 26 oktober
Den här artikeln handlar om: