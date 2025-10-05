Halvtidsledning blev bara en poäng – när Sporting Lissabon tog emot Braga

1–1 mellan Sporting Lissabon och Braga

Rodrigo Zalazar kvitterade på tilläggstid

Sporting Lissabon nu andra, Braga på åttonde plats

I halvtid hade Sporting Lissabon skaffat sig en ledning med 1–0 i mötet hemma mot Braga i Primeira Liga herr. Men i andra halvlek vaknade bortalaget. Till slut blev det oavgjort i söndagens match, 1–1.

Sporting Lissabon–Braga – mål för mål

Luis Suarez öppnade målskyttet redan i 19:e minuten och gav Sporting Lissabon en tidig ledning. Kvitteringen kom på tilläggstid när Rodrigo Zalazar slog till och gjorde mål på straff för Braga. 1–1-målet blev matchens sista.

Bragas nya tabellposition är åttonde plats medan Sporting Lissabon är på andra plats.

Den 8 mars möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Sporting Lissabon är Tondela. Lagen möts söndag 26 oktober 19.00.

Sporting Lissabon–Braga 1–1 (1–0)

Primeira Liga herr, Estádio José Alvalade

Mål: 1–0 (19) Luis Suarez, 1–1 (90) Rodrigo Zalazar.

Varningar, Sporting Lissabon: Pedro Goncalves, Zeno Debast, Morten Hjulmand, Luis Suarez. Braga: Rodrigo Zalazar, Vitor Carvalho, Gabri Martinez, Fran Navarro, Florian Grillitsch.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sporting Lissabon: 3-1-1

Braga: 0-3-2

Nästa match:

Sporting Lissabon: Tondela, borta, 26 oktober