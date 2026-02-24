Halvtidsledning blev bara en poäng – när WBA tog emot Charlton

Oavgjort mellan WBA och Charlton

Lyndon Dykes kvitterade i 70:e minuten

WBA nu 21:a, Charlton på 17:e plats

I halvtid hade WBA skaffat sig en ledning med 1–0 i mötet hemma mot Charlton i Championship. Men i andra halvlek vaknade bortalaget. Till slut blev det oavgjort i tisdagens match, 1–1.

Matchen blev den tionde i rad utan seger för WBA.

WBA–Charlton – mål för mål

George Campbell gav WBA ledningen på tilläggstid i första halvlek på passning från Alex Mowatt.

I 70:e minuten nätade Lyndon Dykes på pass av Kayne Ramsay och kvitterade för Charlton. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

WBA stannar därmed på 21:a plats och Charlton på 17:e plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Charlton med 1–0.

Nästa motstånd för WBA är Oxford United. Lagen möts lördag 28 februari 16.00 på Kassam Stadium.

WBA–Charlton 1–1 (1–0)

Championship, The Hawthorns

Mål: 1–0 (45) George Campbell (Alex Mowatt), 1–1 (70) Lyndon Dykes (Kayne Ramsay).

Varningar, WBA: Jayson Molumby, Callum Styles. Charlton: Lloyd Jones, Harry Clarke, Collins Sichenje.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

WBA: 0-3-2

Charlton: 1-3-1

Nästa match:

WBA: Oxford Utd, borta, 28 februari 16.00