Hamburg för tuffa för Mainz – förlust med 0–4
- Hamburg-seger med 4–0 mot Mainz
- Rayan Philippe gjorde två mål för Hamburg
- Albert Sambi Lokonga matchvinnare för Hamburg
Mainz förlorade mötet med Hamburg borta med 0–4 (0–2) i Bundesliga på söndagen.
Rayan Philippe tvåmålsskytt för Hamburg
Albert Sambi Lokonga slog till redan i sjätte minuten och gav Hamburg ledningen.
Rayan Philippe fann nätet och såg till att Hamburg ökade ledningen till 2–0 i tionde minuten. Direkt efter pausen ökade Jean-Luc Dompe Hamburgs ledning.
Till slut kom också 4–0 genom Rayan Philippe i 61:a minuten.
Hamburgs nya tabellposition är nionde plats medan Mainz är på 16:e plats.
Lagen möts igen 21 februari på Opel Arena.
Nästa motstånd för Mainz är Bayer Leverkusen. Lagen möts lördag 18 oktober 15.30 på Opel Arena.
Hamburg–Mainz 4–0 (2–0)
Bundesliga, Volksparkstadion
Mål: 1–0 (6) Albert Sambi Lokonga, 2–0 (10) Rayan Philippe, 3–0 (52) Jean-Luc Dompe, 4–0 (61) Rayan Philippe.
Varningar, Hamburg: Daniel Elfadli, Nicolai Remberg. Mainz: Nadiem Amiri, Jae-sung Lee, Dominik Kohr.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Hamburg: 2-1-2
Mainz: 1-1-3
Nästa match:
Mainz: Bayer Leverkusen, hemma, 18 oktober
