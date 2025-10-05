Hamburg för tuffa för Mainz – förlust med 0–4

Hamburg-seger med 4–0 mot Mainz

Mainz förlorade mötet med Hamburg borta med 0–4 (0–2) i Bundesliga på söndagen.

Albert Sambi Lokonga slog till redan i sjätte minuten och gav Hamburg ledningen.

Rayan Philippe fann nätet och såg till att Hamburg ökade ledningen till 2–0 i tionde minuten. Direkt efter pausen ökade Jean-Luc Dompe Hamburgs ledning.

Till slut kom också 4–0 genom Rayan Philippe i 61:a minuten.

Hamburgs nya tabellposition är nionde plats medan Mainz är på 16:e plats.

Lagen möts igen 21 februari på Opel Arena.

Nästa motstånd för Mainz är Bayer Leverkusen. Lagen möts lördag 18 oktober 15.30 på Opel Arena.

Hamburg–Mainz 4–0 (2–0)

Bundesliga, Volksparkstadion

Mål: 1–0 (6) Albert Sambi Lokonga, 2–0 (10) Rayan Philippe, 3–0 (52) Jean-Luc Dompe, 4–0 (61) Rayan Philippe.

Varningar, Hamburg: Daniel Elfadli, Nicolai Remberg. Mainz: Nadiem Amiri, Jae-sung Lee, Dominik Kohr.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hamburg: 2-1-2

Mainz: 1-1-3

Nästa match:

Mainz: Bayer Leverkusen, hemma, 18 oktober