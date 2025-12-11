Hammar räddade en poäng på övertid mot Larnaca

Kryss mellan Häcken och Larnaca

Johan Hammar kvitterade på stopptid

Slovan Bratislava nästa motståndare för Häcken

Det såg ut att bli förlust för Häcken när laget mötte Larnaca på torsdagen i Conference League herr på Gamla Ullevi. Bortalaget ledde med 0–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Johan Hammar till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Häcken.

Häcken–Larnaca – mål för mål

Efter 65 minuters spel gjorde Larnaca 0–1.

Kvitteringen kom på övertid när Johan Hammar slog till och gjorde mål för Häcken på pass av Silas Andersen. 1–1-målet blev matchens sista.

Häcken har tre oavgjorda och två förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Larnaca har två vinster och tre oavgjorda och 6–1 i målskillnad.

Motståndare i sista omgången för Häcken är Slovan Bratislava. Lagen möts torsdag 18 december 21.00.

Häcken–Larnaca 1–1 (0–0)

Conference League herr, Gamla Ullevi

Mål: 0–1 (65) Självmål, 1–1 (90) Johan Hammar (Silas Andersen).

Varningar, Häcken: Adam Lundqvist. Larnaca: Pere Pons, Godswill Ekpolo, Riad Bajic, Giorgos Naoum.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Häcken: 0-3-2

Larnaca: 2-3-0

Nästa match:

Häcken: SK Slovan Bratislava, borta, 18 december 21.00