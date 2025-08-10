Hammarby avgjorde i andra halvlek mot Norrköping

Hammarby vann med 2–0 mot Norrköping

Hammarbys sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Nahir Besara avgjorde för Hammarby

Hammarby vann bortamatchen i Allsvenskan mot Norrköping på söndagen. Matchen slutade 0–2 (0–0) efter att Hammarby avgjort matchen i andra halvlek.

Segern var Hammarbys sjunde på de senaste åtta matcherna.

Norrköping–Hammarby – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek, men efter pausen slog Nahir Besara till och gav Hammarby ledningen.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Ibrahima Breze Fofana träff och ökade ledningen för Hammarby. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Det här betyder att Norrköping är kvar på elfte plats, och Hammarby stannar på andra plats, i tabellen.

Norrköping tar sig an Elfsborg i nästa match hemma lördag 16 augusti 17.30. Hammarby möter GAIS hemma söndag 17 augusti 16.30.

Norrköping–Hammarby 0–2 (0–0)

Allsvenskan, Platinumcars Arena

Mål: 0–1 (51) Nahir Besara, 0–2 (64) Ibrahima Breze Fofana.

Varningar, Norrköping: Kevin Höög Jansson, Moutaz Neffati, Isak Andri Sigurgeirsson, Ismet Lushaku, Alexander Fransson. Hammarby: Ibrahima Breze Fofana.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norrköping: 1-1-3

Hammarby: 4-0-1

Nästa match:

Norrköping: IF Elfsborg, hemma, 16 augusti

Hammarby: Gais, hemma, 17 augusti