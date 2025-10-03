Hammarby besegrade AIK och toppar nu tabellen

Hammarby vann med 1–0 mot AIK

Hammarbys sjätte seger på de senaste sju matcherna

Bea Sprung avgjorde för Hammarby

Segern mot AIK på hemmaplan innebär att Hammarby nu är serieledare i Damallsvenskan, två poäng före Häcken. Häcken har dock en match mindre spelad. Hammarby vann med 1–0 (1–0). AIK ligger på åttonde plats i tabellen.

Bea Sprung blev matchhjälte efter tre minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Segern var Hammarbys sjätte på de senaste sju matcherna, och elfte raka segern på hemmaplan.

BK Häcken nästa för Hammarby

Det här var Hammarbys sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också AIK:s femte uddamålsförlust.

Lördag 11 oktober möter Hammarby BK Häcken borta 15.00 och AIK möter Alingsås IF hemma 16.00.

Hammarby–AIK 1–0 (1–0)

Damallsvenskan, Hammarby IP

Mål: 1–0 (3) Bea Sprung (Asato Miyagawa).

Varningar, Hammarby: Ellen Wangerheim.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hammarby: 4-0-1

AIK: 1-0-4

Nästa match:

Hammarby: BK Häcken FF, borta, 11 oktober

AIK: Alingsås IF FF, hemma, 11 oktober