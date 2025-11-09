Hammarby slog Elfsborg efter Paulos Abrahams dubbel

Hammarby segrade – 3–0 mot Elfsborg

Hammarbys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Hammarbys Paulos Abraham tvåmålsskytt

Det blev Hammarby som gick segrande ur mötet med Elfsborg i Allsvenskan på hemmaplan, med 3–0 (1–0).

Det här var 14:e gången den här säsongen som Hammarby höll nollan.

Segern var Hammarbys fjärde på de senaste fem matcherna.

Frank Junior Agyei gjorde matchvinnande målet

Frank Junior Agyei slog till redan i 17:e minuten och gav Hammarby ledningen. Direkt efter pausen ökade Paulos Abraham Hammarbys ledning.

Till slut kom också 3–0 genom Paulos Abraham i 61:a minuten.

Det här betyder att Hammarby slutar på andra plats och Elfsborg på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hammarby IF med 2–0.

Hammarby–Elfsborg 3–0 (1–0)

Allsvenskan, 3Arena

Mål: 1–0 (17) Frank Junior Agyei, 2–0 (49) Paulos Abraham, 3–0 (61) Paulos Abraham.

Varningar, Hammarby: Frank Junior Agyei. Elfsborg: Johan Larsson, Simon Olsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hammarby: 4-1-0

Elfsborg: 1-0-4