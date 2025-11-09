Hammarby slog Elfsborg efter Paulos Abrahams dubbel
- Hammarby segrade – 3–0 mot Elfsborg
- Hammarbys fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Hammarbys Paulos Abraham tvåmålsskytt
Det blev Hammarby som gick segrande ur mötet med Elfsborg i Allsvenskan på hemmaplan, med 3–0 (1–0).
Det här var 14:e gången den här säsongen som Hammarby höll nollan.
Segern var Hammarbys fjärde på de senaste fem matcherna.
Frank Junior Agyei gjorde matchvinnande målet
Frank Junior Agyei slog till redan i 17:e minuten och gav Hammarby ledningen. Direkt efter pausen ökade Paulos Abraham Hammarbys ledning.
Till slut kom också 3–0 genom Paulos Abraham i 61:a minuten.
Det här betyder att Hammarby slutar på andra plats och Elfsborg på åttonde plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann Hammarby IF med 2–0.
Hammarby–Elfsborg 3–0 (1–0)
Allsvenskan, 3Arena
Mål: 1–0 (17) Frank Junior Agyei, 2–0 (49) Paulos Abraham, 3–0 (61) Paulos Abraham.
Varningar, Hammarby: Frank Junior Agyei. Elfsborg: Johan Larsson, Simon Olsson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Hammarby: 4-1-0
Elfsborg: 1-0-4
