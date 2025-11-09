Hammarby TFF klart för kval

Hammarby TFF segrade – 2–1 mot Karlstad Fotboll

Hammarby TFF:s femte seger på de senaste sex matcherna

Odera Samuel Adindu matchvinnare för Hammarby TFF

Hammarby TFF har haft en bra säsong i Ettan norra herr och är nu klart för kval. Det efter seger, 2–1 (1–0), på bortaplan mot Karlstad Fotboll på söndagen.

Karlstad Fotboll–Hammarby TFF – mål för mål

William Axelsson Tervonen öppnade målskyttet redan i 19:e minuten och gav Hammarby TFF en tidig ledning. Odera Samuel Adindu ökade Hammarby TFF:s ledning i 78:e minuten.

Reduceringen till 1–2 kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Jesper Carström slog till och gjorde mål för Karlstad Fotboll. Men mer än så orkade Karlstad Fotboll inte med.

Karlstad Fotboll har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 10–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hammarby TFF har fyra vinster och en oavgjord och 13–6 i målskillnad. Det här var Karlstad Fotbolls sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Hammarby TFF:s sjunde uddamålsseger.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Karlstad Fotboll slutar på femte plats och Hammarby TFF på andra plats.

När lagen senast möttes vann Hammarby Talang FF med 3–1.

Karlstad Fotboll–Hammarby TFF 1–2 (0–1)

Ettan norra herr, Sola Arena

Mål: 0–1 (19) William Axelsson Tervonen, 0–2 (78) Odera Samuel Adindu, 1–2 (87) Jesper Carström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Karlstad Fotboll: 3-1-1

Hammarby TFF: 4-1-0