Hammarby TFF toppar tabellen efter seger mot Haninge

Seger för Hammarby TFF med 2–1 mot Haninge

Wilson Lindberg Uhrström matchvinnare för Hammarby TFF

Andra raka segern för Hammarby TFF

Hammarby TFF är ny serieledare i Ettan norra herr efter vändning och bortaseger med 2–1 (0–1) mot Haninge. Hammarby TFF leder serien två poäng före United IK som dock har en match mindre spelad. Haninge ligger på 14:e plats i tabellen.

Segermålet för Hammarby TFF stod Wilson Lindberg Uhrström för efter 78 minuter.

I och med detta har Haninge fyra förluster i rad.

Karlberg nästa för Hammarby TFF

Pa Amat Dibba gjorde 1–0 till Haninge i 23:e minuten. I 69:e minuten slog Keyano Marrah till och kvitterade för Hammarby TFF.

Wilson Lindberg Uhrström gjorde det matchavgörande målet i 78:e minuten. Lindberg Uhrström fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Haninges sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Hammarby TFF:s sjätte uddamålsseger.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hammarby Talang FF med 3–0.

I nästa omgång har Haninge Nordic United FC borta på Södertälje Fotbollsarena, söndag 19 oktober 16.00. Hammarby TFF spelar hemma mot Karlberg måndag 20 oktober 19.00.

Haninge–Hammarby TFF 1–2 (1–0)

Ettan norra herr, Torvalla IP

Mål: 1–0 (23) Pa Amat Dibba, 1–1 (69) Keyano Marrah, 1–2 (78) Wilson Lindberg Uhrström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Haninge: 1-0-4

Hammarby TFF: 3-1-1

Nästa match:

Haninge: Nordic United FC, borta, 19 oktober

Hammarby TFF: Karlbergs BK, hemma, 20 oktober