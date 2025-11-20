Hammarby TFF vann första matchen med 1–0 mot Örebro

Hammarby TFF vann med 1–0 mot Örebro

Odera Samuel Adindu avgjorde för Hammarby TFF

Hammarby TFF utan insläppt mål

Hammarby TFF har kopplat greppet i Kval Superettan. Laget vann första matchen på hemmaplan mot Örebro på torsdagen med 1–0 (1–0). Returen spelas söndag 23 november.

Odera Samuel Adindu blev matchhjälte efter 29 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Hammarby TFF–Örebro – mål för mål

Hammarby TFF–Örebro 1–0 (1–0)

Kval Superettan, Hammarby IP

Mål: 1–0 (29) Odera Samuel Adindu.

Varningar, Hammarby TFF: Oscar Steinke Brånby, William Axelsson Tervonen. Örebro: Samuel Kroon.