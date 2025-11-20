Hammarby TFF vann första matchen med 1–0 mot Örebro
- Hammarby TFF vann med 1–0 mot Örebro
- Odera Samuel Adindu avgjorde för Hammarby TFF
- Hammarby TFF utan insläppt mål
Hammarby TFF har kopplat greppet i Kval Superettan. Laget vann första matchen på hemmaplan mot Örebro på torsdagen med 1–0 (1–0). Returen spelas söndag 23 november.
Odera Samuel Adindu blev matchhjälte efter 29 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Hammarby TFF–Örebro – mål för mål
Hammarby TFF–Örebro 1–0 (1–0)
Kval Superettan, Hammarby IP
Mål: 1–0 (29) Odera Samuel Adindu.
Varningar, Hammarby TFF: Oscar Steinke Brånby, William Axelsson Tervonen. Örebro: Samuel Kroon.
